Біля Торецька штурмові групи РФ проникли в бойові порядки ЗСУ, їх знищують

Ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, на фронті за минулу добу зафіксовано 161 бойове зіткнення. Найбільше бойових зіткнень сталося у районі Покровську, Курахового та в Курській області.

Також активні бойові дії тривають на Краматорському, Торецькому та Лиманському напрямках. У Часовому Яру та Торецьку тривають міські бої. Сили оборони повідомляли про руйнування деяких позицій.

За словами представників Сил оборони, ворог намагається уникнути міських боїв у Покровську. Попри важкі бої, у місті залишається понад 7 тисяч жителів.

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