Возле Торецка штурмовые группы РФ проникли в боевые порядки ВСУ, их уничтожают

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, на фронте за минувшие сутки зафиксировано 161 боестолкновение. Больше всего боевых столкновений произошло в районе Покровска, Курахово и в Курской области.

Также активные боевые действия продолжаются на Краматорском, Торецком и Лиманском направлениях. В Часовом Яру и Торецке продолжаются городские бои. Силы обороны сообщали о разрушении некоторых позиций.

По словам представителей Сил обороны, враг пытается избежать городских боев в Покровске. Несмотря на тяжелые бои, в городе остается более 7 тысяч жителей.

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