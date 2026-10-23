Біля Румунії затонуло судно з українцями на борту: є загиблий і зниклі безвісти

У Чорному морі біля узбережжя Румунії вранці 23 жовтня затонуло торговельне судно, яке, схоже, було уражене дроном. На борту були українці та азербайджанці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi 24 та Romania TV.
Близько 10:00 координаційний центр Румунського морського управління отримав повідомлення про судно Khoryv ("Хорив"), яке опинилося в стані лиха за межами територіальних вод Румунії, за 13 морських миль (близько 24 км) від порту Констанца.
На борту судна перебували 13 членів екіпажу: 10 громадян України та троє громадян Азербайджану.
Після отримання сигналу тривоги на допомогу морякам вирушили судна Румунського агентства з порятунку людського життя на морі (ARSVOM) та Міністерства внутрішніх справ Румунії.
"Через несприятливі погодні умови та низьку видимість залучити вертоліт до рятувальної операції неможливо. На цей момент рятувальним суднам вдалося витягнути з води дев’ятьох живих людей і одне тіло", - зазначили у відомстві.
За наявною на цей момент інформацією, йдеться про комерційне судно під прапором Коморських островів.
Президент Румунії Нікушор Дан назвав інцидент частиною ескалації з боку Росії.
Румунські медіа пишуть, що судно могло бути уражене дроном, однак офіційно причину інциденту ще не встановили. Останніми тижнями в західній частині Чорного моря сталося кілька атак на торговельні судна.
Нагадаємо, вранці 15 жовтня танкер Wine Trader під прапором Сан-Марино загорівся приблизно за 24 кілометри на південний схід від румунського міста Суліна. Судно прямувало з Тунісу до Румунії.
П'ятьох членів екіпажу вдалося врятувати, ще семеро вважаються зниклими безвісти.
Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що обидва судна, які стали об'єктами останніх інцидентів, зазнали атак безпілотників. Водночас він не став прямо звинувачувати Росію та наголосив, що румунська сторона має встановити всі обставини подій.
Ввечері 14 жовтня, пожежа сталася на іншому танкері - Yara J під прапором Коморських островів. Судно перебувало в територіальних водах Румунії. Екіпажу вдалося самостійно загасити вогонь, постраждалих не було.
Обидва судна стояли на якорі неподалік гирла каналу Суліна, який веде до Дунаю.
А 13 жовтня безпілотники атакували два судна біля узбережжя Болгарії. Одне з них затонуло, а екіпажі опинилися в небезпеці.
Болгарська влада заявила, що наразі не має достатніх доказів для остаточного встановлення походження безпілотників, хоча й висловила підозри щодо причетності Росії.
Цей маршрут має важливе значення для українського експорту, оскільки після російських ударів по портовій інфраструктурі України перевезення через дунайські порти та прилеглі морські маршрути набули особливої ваги.