Біля Румунії затонуло судно з українцями на борту: є загиблий і зниклі безвісти

Близько 10:00 координаційний центр Румунського морського управління отримав повідомлення про судно Khoryv ("Хорив"), яке опинилося в стані лиха за межами територіальних вод Румунії, за 13 морських миль (близько 24 км) від порту Констанца.

На борту судна перебували 13 членів екіпажу: 10 громадян України та троє громадян Азербайджану.

Після отримання сигналу тривоги на допомогу морякам вирушили судна Румунського агентства з порятунку людського життя на морі (ARSVOM) та Міністерства внутрішніх справ Румунії.

"Через несприятливі погодні умови та низьку видимість залучити вертоліт до рятувальної операції неможливо. На цей момент рятувальним суднам вдалося витягнути з води дев’ятьох живих людей і одне тіло", - зазначили у відомстві.

За наявною на цей момент інформацією, йдеться про комерційне судно під прапором Коморських островів.

Президент Румунії Нікушор Дан назвав інцидент частиною ескалації з боку Росії.



Румунські медіа пишуть, що судно могло бути уражене дроном, однак офіційно причину інциденту ще не встановили. Останніми тижнями в західній частині Чорного моря сталося кілька атак на торговельні судна.