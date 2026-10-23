Возле Румынии затонуло судно с украинцами на борту: есть погибший и пропавшие без вести

В Черном море у побережья Румынии утром 23 октября затонуло торговое судно, похоже, пораженное дроном. На борту находились украинцы и азербайджанцы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi 24 и Romania TV.
Около 10:00 координационный центр Румынского морского управления получил сообщение о судне Khoryv ("Хорив"), оказавшемся в состоянии бедствия за пределами территориальных вод Румынии, в 13 морских милях (около 24 км) от порта Констанца.
На борту судна находились 13 членов экипажа: 10 граждан Украины и три гражданина Азербайджана.
После получения сигнала тревоги на помощь морякам отправились суда Румынского агентства по спасению человеческой жизни на море (ARSVOM) и Министерства внутренних дел Румынии.
"Из-за неблагоприятных погодных условий и низкой видимости привлечь вертолет к спасательной операции невозможно. На данный момент спасательным судам удалось вытащить из воды девять живых людей и одно тело", - отметили в ведомстве.
По имеющейся на данный момент информации, речь идет о коммерческом судне под флагом Коморских островов.
Президент Румынии Никушор Дан назвал инцидент частью эскалации со стороны России.
Румынские медиа пишут, что судно могло быть поражено дроном, однако официально причину инцидента еще не установили. В последние недели в западной части Черного моря произошло несколько атак на торговые суда.
Напомним, утром 15 октября танкер Wine Trader под флагом Сан-Марино загорелся примерно в 24 километрах юго-восточнее румынского города Сулина. Судно следовало из Туниса в Румынию.
Пятерых членов экипажа удалось спасти, еще семеро считаются пропавшими без вести.
Президент Румынии Никушор Дан заявил, что оба судна, ставшие объектами последних инцидентов, подверглись атакам беспилотников. В то же время, он не стал прямо обвинять Россию и подчеркнул, что румынская сторона должна установить все обстоятельства событий.
Вечером 14 октября пожар произошел на другом танкере - Yara J под флагом Коморских островов. Судно находилось в территориальных водах Румынии. Экипажу удалось самостоятельно потушить огонь, пострадавших не было.
Оба судна стояли на якоре недалеко от устья канала Сулина, ведущего к Дунаю.
А 13 октября беспилотники атаковали два судна у побережья Болгарии. Один из них затонул, а экипажи оказались в опасности.
Болгарские власти заявили, что пока нет достаточных доказательств для окончательного установления происхождения беспилотников, хотя и высказали подозрения в причастности России.
Этот маршрут имеет важное значение для украинского экспорта, поскольку после российских ударов по портовой инфраструктуре Украины перевозки через дунайские порты и прилегающие морские маршруты приобрели особый вес.