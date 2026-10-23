Возле Румынии затонуло судно с украинцами на борту: есть погибший и пропавшие без вести

Около 10:00 координационный центр Румынского морского управления получил сообщение о судне Khoryv ("Хорив"), оказавшемся в состоянии бедствия за пределами территориальных вод Румынии, в 13 морских милях (около 24 км) от порта Констанца.

На борту судна находились 13 членов экипажа: 10 граждан Украины и три гражданина Азербайджана.

После получения сигнала тревоги на помощь морякам отправились суда Румынского агентства по спасению человеческой жизни на море (ARSVOM) и Министерства внутренних дел Румынии.

"Из-за неблагоприятных погодных условий и низкой видимости привлечь вертолет к спасательной операции невозможно. На данный момент спасательным судам удалось вытащить из воды девять живых людей и одно тело", - отметили в ведомстве.

По имеющейся на данный момент информации, речь идет о коммерческом судне под флагом Коморских островов.

Президент Румынии Никушор Дан назвал инцидент частью эскалации со стороны России.



Румынские медиа пишут, что судно могло быть поражено дроном, однако официально причину инцидента еще не установили. В последние недели в западной части Черного моря произошло несколько атак на торговые суда.