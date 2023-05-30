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Біля російського Ульяновська з рейок зійшли вагони з пальним

Фото: вагони з газом та бензином зійшли біля Ульяновська РФ 30 травня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Біля російського Ульяновська сталася НП на залізниці. З рейок зійшли кілька вагонів із газом та бензином.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.

Відомо, що інцидент трапився 30 травня близько 4 години ранку. Епіцентром НП стала ділянка залізниці, розташована недалеко від станції "Ульяновськ-2".

Як зазначають у Telegram-каналі, мінімум один із вагонів перекинувся на бік. А зійшли два вагони з пальним.

Автори припускають, що причиною інциденту нібито могла бути диверсія - на місці нібито виявлено сліди пошкодження залізничних колій.

НП на залізниці в Росії

Подібні інциденти в Росії зараз не рідкість. Наприклад, у середині травня в РФ заявили про нібито вибух на залізниці у тимчасово анексованому Криму. Тоді пропагандисти теж назвали те, що сталося поблизу Бахчисараю в Сімферопольському районі диверсією - вісім вагонів із зерном зійшли з рейок, з них п'ять перекинулися. Пізніше в українській розвідці розповіли, що залізницею, на якій пролунав вибух, росіяни перевозили не лише зерно, а й зброю.

При цьому, згідно зі статистикою, диверсії в РФ у травні помітно почастішали. Найпопулярнішими з них стали підпали релейних шаф на залізницях і військкоматів, а також власне пошкодження рейок.

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Російська Федерація