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Возле российского Ульяновска с рельсов сошли вагоны с горючим

Фото: вагоны с газом и бензином сошли возле Ульяновска РФ 30 мая (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Возле российского Ульяновска произошло ЧП на железной дороге. С рельсов сошли несколько вагонов с газом и бензином.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Baza.

Известно, что инцидент случился 30 мая, около 4 часов утра. Эпицентром ЧП стал участок железной дороги, расположенный недалеко от станции "Ульяновск-2".

Как отмечают в Telegram-канале, минимум один из вагонов опрокинулся на бок. А сошли два вагона с горючим.

Авторы предполагают, что причиной инцидента, якобы могла быть диверсия - на месте якобы обнаружены следы повреждения железнодорожных путей.

ЧП на железной дороге в России

Подобные инциденты в России сейчас не редкость. Например, в середине мая в РФ заявили о якобы взрыве на железной дороге во временно аннексированном Крыму. Тогда пропагандисты тоже назвали происшедшее вблизи Бахчисарая в Симферопольском районе диверсией - восемь вагонов с зерном сошли с рельсов, из них пять перевернулись. Позже в украинской разведке рассказали, что по железной дороге, на которой прогремел взрыв, россияне перевозили не только зерно, но и оружие.

При этом согласно статистике, диверсии в РФ в мае заметно участились. Самыми популярными из них стали поджоги релейных шкафов на железных дорогах и военкоматов, а также собственно, повреждения рельсов.

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Российская Федерация