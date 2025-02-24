Біля російського консульства в Марселі прогримів вибух

Нагадаємо, Москва використовує дипломатичні представництва в Європі для шпигунства та диверсійних дій. Після російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року з країн Європи було вислано сотні шпигунів, які працювали під дипломатичним прикриттям.

Зокрема, у квітні 2022 року Франція висилала шістьох співробітників посольства Росії за шпигунство. Після тривалого розслідування Головне управління внутрішньої безпеки Франції виявило таємну операцію, проведену російськими спецслужбами. Шістьох російських дипломатів, які займалися розвідувальною діяльністю, оголошено персонами нон ґрата