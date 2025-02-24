У российского консульства в Марселе прогремел взрыв

Напомним, Москва использует дипломатические представительства в Европе для шпионажа и диверсионных действий. После российского вторжения в Украину в 24 февраля 2022 года из стран Европы были высланы сотни шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием.

В частности, в апреле 2022 рода Франция высылала шестерых сотрудников посольства России за шпионаж. После длительного расследования Главное управление внутренней безопасности Франции тайную операцию, проведенную российскими спецслужбами. Шесть российских дипломатов, которые занимались разведывательной деятельностью, объявлены персонами нон грата.

Странам Европы рекомендуется принять меры предосторожности против повышенного риска насилия со стороны поддерживаемых Россией агентов. При этом правительства разных стран пытаются бороться с растущими угрозами диверсий и запугивания, которые финансирует РФ.