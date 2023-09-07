Біля російського Брянська пролунали вибухи, повідомляють про знищення БПЛА

"Внаслідок падіння уламків літального апарату частково пошкоджено скління будівлі залізничного вокзалу Брянськ I, привокзальна площа та декілька автомобілів. Оперативні та екстрені служби працюють на місці, - заявив губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз.

Вибухи у Росії 7 вересня

У низці регіонів Росії вночі 7 вересня лунали вибухи. Так, у російському місті Ростов-на-Дону в районі штабу Південного військового округу (ЮВО) стався вибух, після якого почалася пожежа. В результаті пошкоджено кілька легкових автомобілів, вибито вікна у трьох будинках. Також постраждала одна людина, від госпіталізації він відмовився.

Також сьогодні вночі у Раменському міському окрузі Московської області РФ нібито було знищено невідомий дрон. На місці події у житловій багатоповерхівці вилетіли вікна, також пошкоджено декілька автомобілів.