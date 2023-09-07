RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Возле российского Брянска прозвучали взрывы, сообщают об уничтожении БПЛА

Фото: возле российского Брянска прозвучали взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Возле Брянска в РФ прозвучало несколько взрывов, сообщают об уничтожении сразу трех неизвестных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Mash.

"В результате падения обломков летательного аппарата частично повреждено остекление здания железнодорожного вокзала Брянск I, привокзальная площадь и несколько автомобилей. Оперативные и экстренные службы работают на месте, - заявил губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз.

Взрывы в России 7 сентября

В ряде регионов России ночью 7 сентября звучали взрывы. Так, в российском городе Ростов-на-Дону в районе штаба Южного военного округа (ЮВО) произошел взрыв, после которого начался пожар. В результате повреждено несколько легковых автомобилей, выбиты окна в трех зданиях. Также пострадал один человек, от госпитализации он отказался.

Также сегодня ночью в Раменском городском округе Московской области РФ якобы был уничтожен неопознанный дрон. На месте происшествия в жилой многоэтажке вылетели окна, также повреждено несколько автомобилей.

 

 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерациявибухиБрянская областьВторжение России в Украину