Возле российского Брянска прозвучали взрывы, сообщают об уничтожении БПЛА

"В результате падения обломков летательного аппарата частично повреждено остекление здания железнодорожного вокзала Брянск I, привокзальная площадь и несколько автомобилей. Оперативные и экстренные службы работают на месте, - заявил губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз.

Взрывы в России 7 сентября

В ряде регионов России ночью 7 сентября звучали взрывы. Так, в российском городе Ростов-на-Дону в районе штаба Южного военного округа (ЮВО) произошел взрыв, после которого начался пожар. В результате повреждено несколько легковых автомобилей, выбиты окна в трех зданиях. Также пострадал один человек, от госпитализации он отказался.

Также сегодня ночью в Раменском городском округе Московской области РФ якобы был уничтожен неопознанный дрон. На месте происшествия в жилой многоэтажке вылетели окна, также повреждено несколько автомобилей.