Біля пошкодженої лінії електропередач у Фінляндії проходили два судна, - Aftonbladet

Представник фінського оператора системи передачі електроенергії Fingrid Арто Пахкін сказав, що версія про умисні зловмисні дії не виключена.

"Це одна з версій, які ми розглядаємо. Тому що у районі, де пролягають кабелі, перебувають два судна", - сказав він.

Однак уточнив, що не знає, з якою країною ті пов’язані. Пахкін додав, що "за кілька годин" стане зрозуміло, що саме сталося з кабелями.

Журналісти через сервіс відстеження суден з’ясували, що одним з кораблів - Xin Xin Tian 2, який ходить під прапором Гонконгу. Він нібито є "сестринським" судном китайського Newnew Polar Bear, яке фігурує у розслідуванні іншого інциденту у Фінській затоці - про порваний якорем газопровід між Естонією та Фінляндією восени 2023 року.

За даними сервісу Vesselfinder, Xin Xin Tian 2 пройшов над кабелем приблизно у той же час, коли сталося аварійне вимкнення Estlink 2 - о 12:26 25 грудня.

Xin Xin Tian 2, як стверджують, належить логістичній компанії Hainan Yangpu, яка входить до групи "Торгмол", що має тісні зв’язки з Росією.