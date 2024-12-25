Возле поврежденной линии электропередач в Финляндии проходили два судна, - Aftonbladet

В Финляндии не исключают версии об умышленном повреждении подводной линии электропередач в Финском заливе. Там были замечены два судна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aftonbladet.
Представитель финского оператора системы передачи электроэнергии Fingrid Арто Пахкин сказал, что версия об умышленных злонамеренных действиях не исключена.
"Это одна из версий, которые мы рассматриваем. Потому что в районе, где пролегают кабели, находятся два судна", - сказал он.
Однако уточнил, что не знает, с какой страной те связаны. Пахкин добавил, что "через несколько часов" станет понятно, что именно произошло с кабелями.
Журналисты через сервис отслеживания судов выяснили, что одним из кораблей - Xin Xin Tian 2, который ходит под флагом Гонконга. Он якобы является "сестринским" судном китайского Newnew Polar Bear, которое фигурирует в расследовании другого инцидента в Финском заливе - о порванном якорем газопроводе между Эстонией и Финляндией осенью 2023 года.
По данным сервиса Vesselfinder, Xin Xin Tian 2 прошел над кабелем примерно в то же время, когда произошло аварийное отключение Estlink 2 - в 12:26 25 декабря.
Xin Xin Tian 2, как утверждают, принадлежит логистической компании Hainan Yangpu, которая входит в группу "Торгмол", имеющую тесные связи с Россией.
Напомним, что ранее сегодня стало известно о повреждении подводного электрокабеля Estlink 2, который соединяет Финляндию и Эстонию.
Заметим, что в материале упомянуто о повреждении газопровода между Эстонией и Финляндией. Это произошло в ночь на 8 октября. Тогда была обнаружена неисправность в кабеле связи газопровода между странами. СМИ тогда сообщали, что за повреждением газопровода могла стоять Россия.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо рассказал, что газопроводу могло быть намеренно нанесено повреждение и правоохранители начали расследовать дело по факту вандализма. В НАТО заявили, что готовы помочь в расследовании.
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