Возле поврежденной линии электропередач в Финляндии проходили два судна, - Aftonbladet

Представитель финского оператора системы передачи электроэнергии Fingrid Арто Пахкин сказал, что версия об умышленных злонамеренных действиях не исключена.

"Это одна из версий, которые мы рассматриваем. Потому что в районе, где пролегают кабели, находятся два судна", - сказал он.

Однако уточнил, что не знает, с какой страной те связаны. Пахкин добавил, что "через несколько часов" станет понятно, что именно произошло с кабелями.

Журналисты через сервис отслеживания судов выяснили, что одним из кораблей - Xin Xin Tian 2, который ходит под флагом Гонконга. Он якобы является "сестринским" судном китайского Newnew Polar Bear, которое фигурирует в расследовании другого инцидента в Финском заливе - о порванном якорем газопроводе между Эстонией и Финляндией осенью 2023 года.

По данным сервиса Vesselfinder, Xin Xin Tian 2 прошел над кабелем примерно в то же время, когда произошло аварийное отключение Estlink 2 - в 12:26 25 декабря.

Xin Xin Tian 2, как утверждают, принадлежит логистической компании Hainan Yangpu, которая входит в группу "Торгмол", имеющую тесные связи с Россией.