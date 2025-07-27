Біля Полтави зафіксували черговий землетрус: наскільки він був сильним

Раніше РБК-Україна писало, чи можуть вибухи під час війни провокувати землетруси в Україні. Також ми розповідали, які землетруси може витримати забудова в Україні.

Зазначимо, що з початку 2025 році в Україні вже зафіксували щонайменше пів десятка землетрусів. Хоча всі поштовхи були незначними окремі регіони країни все ж мають потенціал до сейсмічної активності, яка може сягати 7 балів.

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