Возле Полтавы зафиксировали очередное землетрясение: насколько оно было сильным

Ранее РБК-Украина писало, могут ли взрывы во время войны провоцировать землетрясения в Украине. Также мы рассказывали, какие землетрясения может выдержать застройка в Украине.

Отметим, что с начала 2025 году в Украине уже зафиксировали по меньшей мере пол десятка землетрясений. Хотя все толчки были незначительными отдельные регионы страны все же имеют потенциал к сейсмической активности, которая может достигать 7 баллов.

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