Біля Полтави стався землетрус

Ща уточненою інформацією, епіцентр землетрусу знаходиться у Решетилівському районі на глибині 7 км.

Підземні поштовхи сталися 26 травня о 21.38.49.

"За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах", - йдеться у публікації.

Неподалік Полтави зафіксовано землетрус магнітудою 2,7 бала увечері в п'ятницю (фото: скрін gcsk.gov.ua)

Зазначимо, що подібні за силою землетруси на Полтавщині відбувалися і раніше. Зокрема, 14 січня (з магнітудою 2,7) цього року та 3 жовтня 2022-го (з магнітудою 3,4).

Жителів регіону, які могли відчути землетрус, закликають повідомити про це фахівців-сейсмологів за лінком https://gcsk.gov.ua/ya-vidchuv-zemletrus/ - для допомоги в уточненні енергетичних параметрів явища.

Землетруси в Україні

Підземні поштовхи на території нашої країни часто мають невелику силу, і відчуваються тільки в межах зафіксованих локацій. Цієї весни сейсмологи зафіксували вже кілька землетрусів. Так, крайній стався біля міста Яремче Івано-Франківської області 27 квітня магнітудою 2,2 (за шкалою Ріхтера) на глибині 3 км. Буквально за тиждень до цього там же стався ще один землетрус (12 квітня, магнітудою 2,5 бали).

А на початку квітня підземні поштовхи фіксувалися на південь від міста Мукачеве (Закарпатська область) на глибині 3 км, і магнітуда склала 2,2 за шкалою Ріхтера.

Відомо, що останній землетрус, який відчувався більш ніж у 15 населених пунктах Закарпаття, був зареєстрований із району міста Іршава 3 січня, з магнітудою 3,8 на глибині 6 км.

Нагадаємо також, що землетрус магнітудою 2,4 за шкалою Ріхтера стався неподалік від селища Делятин Надвірнянського району Івано-Франківської області минулого грудня.