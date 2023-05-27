Возле Полтавы произошло землетрясение

Эпицентр землетрясения находится в Решитиловском районе на глубине 5 км. Подземные толчки произошли 26 мая в 21:38:49.

"По классификации землетрясений относится к едва ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", - говорится в публикации.

Недалеко от Полтавы зафиксировано землетрясение магнитудой 2,7 баллов вечером в пятницу (фото: скрин gcsk.gov.ua)

Отметим, что подобные по силе землетрясения в Полтавской области происходили и ранее. В частности, 14 января (с магнитудой 2,7) этого года и 3 октября 2022-го (с магнитудой 3,4).

Жителей региона, которые могли ощутить землетрясение, призывают сообщить об этом специалистам-сейсмологам по линку https://gcsk.gov.ua/ya-vidchuv-zemletrus/ - для помощи в уточнении энергетических параметров явления.

Землетрясения в Украине

Подземные толчки на территории нашей страны часто имеют небольшую силу, и ощущаются только в пределах зафиксированных локаций. Этой весной сейсмологи зафиксировали уже несколько землетрясений. Так, крайний произошел возле города Яремче Ивано-Франковской области 27 апреля магнитудой 2,2 (по шкале Рихтера) на глубине 3 км. Буквально за неделю до этого там же произошло еще одно землетрясение (12 апреля, магнитудой 2,5 балла).

А в начале апреля подземные толчки фиксировались южнее города Мукачево (Закарпатская область) на глубине 3 км, и магнитуда составила 2,2 по шкале Рихтера.

Известно, что последнее землетрясение, которое ощущалось более чем в 15 населенных пунктах Закарпатья, было зарегистрировано из района города Иршава 3 января, с магнитудой 3,8 на глубине 6 км.

Напомним также, что землетрясение магнитудой 2,4 по шкале Рихтера произошло недалеко от поселка Делятин Надворнянского района Ивано-Франковской области прошлым декабрем.