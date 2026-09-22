Біля Полтави стався сильний землетрус

Землетрус зафіксували вдень

За даними Головного центру спеціального контролю, підземні поштовхи сталися у Мачухівській громаді Полтавського району.

Сейсмічну подію зафіксували о 12:49:45 за київським часом. Магнітуда землетрусу склала 4,2 за шкалою Ріхтера.

Де знаходився епіцентр

Джерело землетрусу знаходилося на глибині близько 3 кілометрів. Координати вогнища склали 49,57 градуси північної широти та 34,31 градуси східної довготи.

Головний центр спеціального контролю відніс зареєстрований землетрус до категорії поміркованих.

Фото: ГЦСК

Оновлено о 16:25

В Полтавській області стався повторний землетрус. Зокрема, поштовхи зафіксовано в Решетилівській громаді, Полтавського району, Полтавської області, магнітудою 2,5 (за шкалою Ріхтера), на глибині 5 км.

Фото: ГЦСК

За класифікацією землетрусів він відноситься до ледве відчутних.

Зазначимо, 17 вересня в Україні зареєстрували землетрус у Львівській області. Підземні поштовхи сталися у Самбірському районі вночі, близько 01:31 за київським часом. Це була четверта сейсмічна подія, зафіксована на території країни з початку вересня.