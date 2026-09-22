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Возле Полтавы произошло сильное землетрясение

15:17 22.09.2026 Вт
1 мин
aimg Анастасия Никончук
Иллюстративное фото: землетрясение (GettyImages)

В Полтавской области днем 22 сентября произошло землетрясение магнитудой 4,2. Подземные толчки зафиксировали в районе Мачуховской громады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ГЦСК.

Землетрясение зафиксировали днем

По данным Главного центра специального контроля, подземные толчки произошли в Мачуховской громаде Полтавского района.

Сейсмическое событие зафиксировали в 12:49:45 по киевскому времени. Магнитуда землетрясения составила 4,2 по шкале Рихтера.

Где находился эпицентр

Источник землетрясения находился на глубине около 3 километров. Координаты очага составили 49,57 градуса северной широты и 34,31 градуса восточной долготы.

Главный центр специального контроля отнес зарегистрированное землетрясение к категории сильно умеренных.

Фото: ГЦСК

Отметим, 17 сентября в Украине зарегистрировали землетрясение в Львовской области. Подземные толчки произошли в Самборском районе ночью, около 01:31 по киевскому времени. Это было четвертое сейсмическое событие, зафиксированное на территории страны с начала сентября.

Напоминем, что в Боярке Киевской области зафиксировали временное ухудшение качества воздуха из-за повышенного содержания мелкодисперсной пыли. По данным мониторинга, именно она стала основным загрязнителем, а длительное воздействие может вызывать дискомфорт при дыхании, особенно у детей, пожилых людей и людей с повышенной чувствительностью к раздражителям.

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