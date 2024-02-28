Біля острова Зміїний стався землетрус

Фахівці головного центру спеціального контролю побачили землетрус у Чорному морі неподалік острова Зміїний.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головний центр спеціального контролю.
Землетрус стався приблизно о 19 годині. Фахівці центру оцінили його як слабке та надали 2,7 балів за шкалою Ріхтера.
За словами співробітників, коливання можуть відчувати мешканці верхніх поверхів, що знаходяться усередині приміщення.
"Епіцентр землетрусу знаходиться в Чорному морі, 17 км на південь від острова Зміїний, на глибині 5 км. За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.", - написали в центрі.
Раніше ми писали, що фахівці у середині лютого зафіксували землетрус у Тернопільській області.
До речі, на початку лютого фахівці виявили землетрус у Карпатах.
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