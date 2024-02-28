UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Біля острова Зміїний стався землетрус

Фото: біля острова Зміїний стався землетрус (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Фахівці головного центру спеціального контролю побачили землетрус у Чорному морі неподалік острова Зміїний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головний центр спеціального контролю.

Землетрус стався приблизно о 19 годині. Фахівці центру оцінили його як слабке та надали 2,7 балів за шкалою Ріхтера.

За словами співробітників, коливання можуть відчувати мешканці верхніх поверхів, що знаходяться усередині приміщення.

"Епіцентр землетрусу знаходиться в Чорному морі, 17 км на південь від острова Зміїний, на глибині 5 км. За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.", - написали в центрі.

Землетруси в Україні

Раніше ми писали, що фахівці у середині лютого зафіксували землетрус у Тернопільській області.

До речі, на початку лютого фахівці виявили землетрус у Карпатах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Землетрус