Біля острова Зміїний стався землетрус

Землетрус стався приблизно о 19 годині. Фахівці центру оцінили його як слабке та надали 2,7 балів за шкалою Ріхтера.

За словами співробітників, коливання можуть відчувати мешканці верхніх поверхів, що знаходяться усередині приміщення.

"Епіцентр землетрусу знаходиться в Чорному морі, 17 км на південь від острова Зміїний, на глибині 5 км. За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.", - написали в центрі.

Землетруси в Україні

Раніше ми писали, що фахівці у середині лютого зафіксували землетрус у Тернопільській області.

До речі, на початку лютого фахівці виявили землетрус у Карпатах.