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Возле острова Змеиный случилось землетрясение

Фото: возле острова Змеиный случилось землетрясение (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Специалисты главного центра специального контроля увидели землетрясение в Черном море недалеко от острова Змеиный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главный центр специального контроля.

Землетрясение случилось примерно в 19 часов. Специалисты центра оценили его как слабое и присвоили 2,7 баллов по шкале Рихтера.

По словам сотрудников, колебания могут ощущать жители верхних этажей, находящиеся внутри помещения.

"Эпицентр землетрясения находится в Черном море, 17 км южнее острова Змеиный, на глубине 5 км. По классификации землетрясений относится к едва ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", - написали в центре.

Землетрясения в Украине

Ранее мы писали, что специалисты в середине февраля зафиксировали землетрясение в Тернопольской области. 

К слову, в начале февраля специалисты обнаружили землетрясение в Карпатах.

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Землетрясение