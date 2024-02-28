Возле острова Змеиный случилось землетрясение

Землетрясение случилось примерно в 19 часов. Специалисты центра оценили его как слабое и присвоили 2,7 баллов по шкале Рихтера.

По словам сотрудников, колебания могут ощущать жители верхних этажей, находящиеся внутри помещения.

"Эпицентр землетрясения находится в Черном море, 17 км южнее острова Змеиный, на глубине 5 км. По классификации землетрясений относится к едва ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", - написали в центре.

Землетрясения в Украине

Ранее мы писали, что специалисты в середине февраля зафиксировали землетрясение в Тернопольской области.

К слову, в начале февраля специалисты обнаружили землетрясение в Карпатах.