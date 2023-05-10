Вблизи оккупированного Северодонецка раздалась мощная "бавовна", - глава города

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Северодонецка Александра Стрюка.

"Россияне не считают этот город местом для укрепления. В последнее время оккупационная "власть" не устраивает даже показательное восстановление", - говорится в заявлении.

Также Стрюк сообщил, что россияне массово расселяются вокруг оккупированного города, а недавно в Щедрищево (район возле Северодонецка - ред.) произошла эффективная "бавовна".

"Северодонецкий "Азот" россияне разрушили на 70%. Все более или менее ценное они оттуда вывезли", - сообщил глава города.

Также Стрюк рассказал, что местные коллаборанты вывезли свои семьи в захваченный Луганск.