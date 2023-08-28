Біля окупованого Мелітополя пролунали вибухи, - Федоров

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.

"Окупантам на Запоріжжі спекотно. Мешканці Мелітопольського району повідомляють про вибухи неподалік Мелітополя та Якимівки", - написав Федоров.

Окрім того, за його словами, вчора "палкі привіти російським військовим" було чутно у Токмаку.

Фото: біля Мелітополя та Якимівки пролунали вибухи (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

Ситуація у Запорізькій області

Нагадаємо, окупанти щоденно обстрілюють населені пункти Запорізької області. Під удар ворога потрапляють не лише прифронтові міста і села, але й Запоріжжя.

Однак ЗСУ також завдають ударів по росіянах на окупованій частині регіону.

Так, 26 серпня Федоров повідомляв про чергові вибухи в Токмаку. Зокрема він попереджав про те, що у ворога відбувається "щось погане" на Мелітопольському напрямку.

При цьому українські військові цього літа посилили наступальні дії у Запорізькій області. Бої йдуть на двох напрямках - Мелітопольському та Бердянському. Так, нещодавно наші захисники зайшли у населений пункт Роботине та встановили там український прапор.