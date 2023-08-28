Возле оккупированного Мелитополя раздались взрывы, - Федоров
Недалеко от временно оккупированных Мелитополя и Акимовки Запорожской области утром 28 августа раздались взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.
"Оккупантам в Запорожье жарко. Жители Мелитопольского района сообщают о взрывах недалеко от Мелитополя и Акимовки", - написал Федоров.
Кроме того, по его словам, вчера "горячие приветы российским военным" были слышны в Токмаке.
Фото: возле Мелитополя и Акимовки раздались взрывы (t.me/ivan_fedorov_melitopol)
Ситуация в Запорожской области
Напомним, оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты Запорожской области. Под удар врага попадают не только прифронтовые города и села, но и Запорожье.
Однако ВСУ также наносят удары по россиянам на оккупированной части региона.
Так, 26 августа Федоров сообщал об очередных взрывах в Токмаке. В частности, он предупреждал о том, что у врага происходит "что-то плохое" на Мелитопольском направлении.
При этом украинские военные этим летом ужесточили наступательные действия в Запорожской области. Бои идут в двух направлениях - Мелитопольском и Бердянском. Так, недавно наши защитники зашли в населенный пункт Работино и установили там украинский флаг.
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