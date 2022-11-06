UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Біля окупованого Берислава росіяни підірвали електроопори

Фото: в районі Берислава окупанти підірвали електроопори (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Російські окупанти підірвали лінії електропередач в районі окупованого Берислава, що в Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання МОСТ.

В соцмережах місцеві повідомляють про підрив критичної інфраструктури як за містом, так і в ньому.

"Світла не буде довго, підірвали високовольтну лінію лінію, полагодити неможливо - техніки немає", - пишуть місцеві.

Нагадаємо, що противник залишив населені пункти Чарівне та Чкалове, а з Берислава евакуйовано офіцерів та медперсоналу.

А раніше повідомлялося, що у Бериславі пролунали вибухи в одній з адміністративних будівель - приміщенні поліції, де розташувалися окупанти.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська областьВійна Росії проти України