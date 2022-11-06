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У оккупированного Берислава россияне взорвали электроопоры

Фото: в районе Берислава оккупанты взорвали электроопоры (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Российские оккупанты взорвали линии электропередач в районе оккупированного Берислава в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на издание МОСТ.

В соцсетях местные сообщают о подрыве критической инфраструктуры как за городом, так и в нем.

"Света не будет долго, взорвали высоковольтную линию, починить невозможно - техники нет", - пишут местные.

Напомним, что противник покинул населенные пункты Чаривное и Чкалово, а из Берислава эвакуированы офицеры и медперсонал.

А ранее сообщалось, что в Бериславе прогремели взрывы в одном из административных зданий - помещении полиции, где расположились оккупанты.

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