У Бериславі сталися вибухи у будівлі поліції, де знаходилися окупанти (відео)

У Бериславі Херсонської області пролунали вибухи в одній з адміністративних будівель - приміщенні поліції, де розташувалися окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом .

"У тимчасово окупованому Бериславі окупанти дуже зручно влаштувалися в одній з адмінбудівель. Але видно дуже сильно декілька днів підряд святкували шабаш. В результаті "куріння у невизначеному місці" у кацапів погіршився чомусь настрій", - йдеться в підписі до кадрів.

За даними депутата Херсонської обласної ради Сергія Хланя, була знищена будівля поліції, де розміщувались окупанти.

"Вчора у Бериславі була знищена будівля поліції, де розміщувались окупанти. І рашистів там багато під завалами залишилось. Тому вони зараз починають лютувати і розселятись більше по приватному сектору", - написав він у Facebook.