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Біля одного із пляжів Одеської області виявили міну, її знищили

Фото: морську міну знищили на Одещині (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові в акваторії Одеської області виявили та знешкодили морську міну, яка дрейфувала у бік берега.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера ОК "Південь" Владислава Назарова.

"У напрямку одного з пляжів Одеської області з відкритого моря хвилями несло чергову морську міну. Завдяки своєчасному виявленню та оперативному реагуванню її вдалося контрольовано знищити на достатній відстані від берега", - йдеться у повідомленні спікера ОК "Південь".

Раніше ми писали, що окупанти тепер мінують не лише берегову лінію та територію біля Запорізької АЕС, а й інші ділянки поблизу Енергодару. Ворог боїться контрнаступу ЗСУ.

Також повідомлялося, що на Херсонщині між селом Ольгине та селищем Архангельське на ворожій міні підірвався 37-річний мирний житель.

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