Біля однієї з резиденцій Путіна збили безпілотник, - ЗМІ

Невідомий безпілотник нібито збили біля резиденції російського диктатора Володимира Путіна у Тверській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.
За даними російського видання, дрон знищили над селом Завидово у Тверській області. Населений пункт розташований біля села Козлово, в районі якого знаходиться державна резиденція "Русь" голови Кремля.
При цьому відстань між Козлово та Завидово - близько 15 кілометрів.
Нагадаємо, ще 30 травня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Москву нібито атакували дрони. Тоді журналісти писали, що безпілотники впали біля маєтків диктатора Володимира Путіна та міністра оборони Сергія Шойгу.
При цьому 3 травня невідомі безпілотники вдарили по Кремлю. Російська влада відразу ж почала звинувачувати Україну в атаці.
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