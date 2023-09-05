Біля однієї з резиденцій Путіна збили безпілотник, - ЗМІ

За даними російського видання, дрон знищили над селом Завидово у Тверській області. Населений пункт розташований біля села Козлово, в районі якого знаходиться державна резиденція "Русь" голови Кремля.

Фото: Завидово та Козлово на карті (натисніть, щоб збільшити)

При цьому відстань між Козлово та Завидово - близько 15 кілометрів.

Падіння дронів біля маєтку Путіна

Нагадаємо, ще 30 травня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Москву нібито атакували дрони. Тоді журналісти писали, що безпілотники впали біля маєтків диктатора Володимира Путіна та міністра оборони Сергія Шойгу.

При цьому 3 травня невідомі безпілотники вдарили по Кремлю. Російська влада відразу ж почала звинувачувати Україну в атаці.