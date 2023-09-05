Возле одной из резиденций Путина сбили беспилотник, - СМИ

Неизвестный беспилотник якобы сбили возле резиденции российского диктатора Владимира Путина в Тверской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.
По данным российского издания, дрон уничтожили над селом Завидово в Тверской области. Населенный пункт расположен возле села Козлово, в районе которого находится государственная резиденция "Русь" главы Кремля.
При этом расстояние между Козлово и Завидово - около 15 километров.
Напомним, еще 30 мая в СМИ появилась информация о том, что Москву якобы атаковали дроны. Тогда журналисты писали, что беспилотники упали возле поместий диктатора Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу.
При этом 3 мая неизвестные беспилотники ударили по Кремлю. Российские власти сразу же начали обвинять Украину в атаке.
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