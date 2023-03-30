На півдні Філіппін загорівся паром: понад 30 осіб загинули

На півдні Філіппін загорівся пором, на борту якого перебували близько 250 пасажирів і членів екіпажу. Внаслідок пожежі загинула щонайменше 31 особа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Пожежа на поромі MV Lady Mary Joy 3 спалахнула вночі біля острова Балук-Балук у провінції Базілан. Через метушню деякі з пасажирів судна зістрибували у воду.

BREAKING: Umakyat na sa 29 ang naitalang nasawi sa nasunog na MV Lady Mary Joy 3.



Sa datos mula sa PCG Station Isabela (Basilan), ang barko ay mayroong 189 na pasahero at 36 na crew.



VIDEO: PCG STATION ISABELA, BASILAN pic.twitter.com/Id23awSeyY — NewsFlashPH (@NewsFlashPH) March 30, 2023

До рятувальних робіт залучили берегову охорону, флот, ще один пором та місцевих рибалок. Місцева влада зазначає, що тривають пошуки ще семи зниклих безвісти.

Наразі відомо, що вдалося врятувати 195 пасажирів та 35 членів екіпажу. Ще 31 особа загинула.

Ang nasunog na MV Lady Mary Joy 3 na pag-aari ng Aleson Shipping.



Nangyari ang sunog sa karagatang sakop ng Barangay Baluk baluk sa munisipalidad ng Hadji

Muhtamad sa Basilan. @IRcalbayog247



(VIDEO: Isabela City DRRMO) pic.twitter.com/SzUqkqUOP3 — NewsFlashPH (@NewsFlashPH) March 30, 2023

Нагадаємо, в американському штаті Кентуккі зіштовхнулися два військові гелікоптери. Інцидент стався біля військової бази Форт-Кембелл.

Також зазначимо, що нещодавно біля берегів Італії затонув човен з мігрантами, внаслідок чого загинули понад 60 осіб, серед яких багато дітей.

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