Біля моря і в горах. За скільки можна купити житло у курортній Болгарії

Ринок Болгарії пропонує цілий асортимент нерухомості, починаючи від бюджетних студій і аж до елітних апартаментів біля моря. Українцям для купівлі житла достатньо мати закордонний паспорт та рахунок в іноземному банку.
РБК-Україна із посиланням Bulgaria Street розповідає про те, скільки коштують квартири у Болгарії.
Вартість нерухомості у Болгарії є однією із найдешевших у Європі. У найбільшому курортному порті Варні вартість "квадрата" житла коливається від 1 400 до 1 700 євро.
Ціни на студії:
Ціни на однокімнатні квартири:
Ціни на двокімнатні квартири:
Будинки поблизу моря коштують від 44 тисяч євро за мінімальну площу, ціни можуть доходити до 200 тисяч євро.
Також популярною є нерухомість поблизу Балканських гір. Ціни на таке житло приблизно дорівнюють вартості нерухомості біля моря.
Однокімнатні квартири у пішій доступності до підйомників можна купити за 23-27 тисяч євро. Двокімнатні квартири продають від 40 тисяч євро.
У столиці Болгарії Софії однокімнатні квартири на вторинному ринку стартують від 47 тисяч євро, двокімнатні в середньому коштують 64-80 тисяч євро, трикімнатні - 90-133 тисячі євро. Петнхауси, площею від 250 кв. м, коштують від 450 тисяч євро.
Українці мають право купувати нерухомість в Болгарії та оформлювати право власності на неї. Для цього потрібен закордонний паспорт та рахунок в іноземному банку. Придбати нерухомість можна навіть дистанційно.
Важливо, що щонайменше 50-60% вартості нерухомості потрібно сплатити через банківський переказ, решту можна сплатити готівкою.
Болгарське законодавство передбачає, що іноземець, який купив там нерухомість, набуває таких же прав, як і громадяни країни.
Раніше ми писали про те, на яких умовах українці можуть купити житло в Італії та скільки там зараз коштує нерухомість.
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