Біля моря і в горах. За скільки можна купити житло у курортній Болгарії

Скільки коштують квартири біля моря

Вартість нерухомості у Болгарії є однією із найдешевших у Європі. У найбільшому курортному порті Варні вартість "квадрата" житла коливається від 1 400 до 1 700 євро.

Ціни на студії:

у курорті Сонячний берег, який є дуже популярним серед туристів, студії, площею від 25 "квадратів", коштують 21-25 тисяч євро. Відстань до моря - близько 3 кілометрів;

у місті Ахелой студії у пішій доступності до моря (менш як 100 м) можна купити за 28,5 тисячі євро.

Ціни на однокімнатні квартири:

у курорті Сонячний берег ціни коливаються у межах 25-28 тисяч євро, відстань до моря - до 3 кілометрів;

у Варні - від 37 тисяч євро, відстань до моря - до 200 м;

в Ахелоу - 37-47 тисяч євро, відстань до моря - до 600 м;

Пропозиції продажу нерухомості (скриншот сайту bulgariastreet.com.ua)

Ціни на двокімнатні квартири:

у Сонячному березі - ціни коливаються від 38 до 47 тисяч євро, відстань до моря - до 3 кілометрів;

у Золотих пісках - 24-45 тисяч євро, відстань до моря - до 350 м;

у Варні - 39-56 тисяч євро, відстань до моря - до 1 км;

у Созополі - 61-94 тисячі євро, відстань до моря - до 700 м.

Будинки поблизу моря коштують від 44 тисяч євро за мінімальну площу, ціни можуть доходити до 200 тисяч євро.

Пропозиції продажу нерухомості (скриншот сайту bulgariastreet.com.ua)

Які ціни на житло в горах і столиці

Також популярною є нерухомість поблизу Балканських гір. Ціни на таке житло приблизно дорівнюють вартості нерухомості біля моря.

Однокімнатні квартири у пішій доступності до підйомників можна купити за 23-27 тисяч євро. Двокімнатні квартири продають від 40 тисяч євро.

У столиці Болгарії Софії однокімнатні квартири на вторинному ринку стартують від 47 тисяч євро, двокімнатні в середньому коштують 64-80 тисяч євро, трикімнатні - 90-133 тисячі євро. Петнхауси, площею від 250 кв. м, коштують від 450 тисяч євро.

Ціни на житло у Болгарії (скриншот сайту bulgariastreet.com.ua)

Нюанси оформлення житла на українців

Українці мають право купувати нерухомість в Болгарії та оформлювати право власності на неї. Для цього потрібен закордонний паспорт та рахунок в іноземному банку. Придбати нерухомість можна навіть дистанційно.



Важливо, що щонайменше 50-60% вартості нерухомості потрібно сплатити через банківський переказ, решту можна сплатити готівкою.

Болгарське законодавство передбачає, що іноземець, який купив там нерухомість, набуває таких же прав, як і громадяни країни.