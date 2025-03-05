Возле моря и в горах. За сколько можно купить жилье в курортной Болгарии

Рынок Болгарии предлагает целый ассортимент недвижимости, начиная от бюджетных студий и до элитных апартаментов возле моря. Украинцам для покупки жилья достаточно иметь загранпаспорт и счет в иностранном банке.
РБК-Украина со ссылкой Bulgaria Street рассказывает о том, сколько стоят квартиры в Болгарии.
Стоимость недвижимости в Болгарии является одной из самых дешевых в Европе. В крупнейшем курортном порту Варне "квадрат" жилья колеблется от 1 400 до 1 700 евро.
Цены на студии:
Цены на однокомнатные квартиры:
Цены на двухкомнатные квартиры:
Дома вблизи моря стоят от 44 тысяч евро за минимальную площадь, цены могут доходить до 200 тысяч евро.
Также популярной является недвижимость вблизи Балканских гор. Цены на такое жилье примерно равны стоимости недвижимости возле моря.
Однокомнатные квартиры в пешей доступности к подъемникам можно купить за 23-27 тысяч евро. Двухкомнатные квартиры продают от 40 тысяч евро.
В столице Болгарии Софии однокомнатные квартиры на вторичном рынке стартуют от 47 тысяч евро, двухкомнатные в среднем стоят 64-80 тысяч евро, трехкомнатные - 90-133 тысячи евро. Петнхаусы, площадью от 250 кв. м, стоят от 450 тысяч евро.
Украинцы имеют право покупать недвижимость в Болгарии и оформлять право собственности на нее. Для этого нужен загранпаспорт и счет в зарубежном банке. Приобрести недвижимость можно даже дистанционно.
Важно, что не менее 50-60% стоимости недвижимости нужно оплатить через банковский перевод, остальное можно оплатить наличными.
Болгарское законодательство предусматривает, что иностранец, купивший там недвижимость, приобретает такие же права, как и граждане страны.
Ранее мы писали о том, на каких условиях украинцы могут купить жилье в Италии и сколько там сейчас стоит недвижимость.
Читайте также о том, какие нюансы надо знать об аренде жилья в разных странах Европы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.