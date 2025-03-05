Возле моря и в горах. За сколько можно купить жилье в курортной Болгарии

Сколько стоят квартиры возле моря

Стоимость недвижимости в Болгарии является одной из самых дешевых в Европе. В крупнейшем курортном порту Варне "квадрат" жилья колеблется от 1 400 до 1 700 евро.

Цены на студии:

в курорте Солнечный берег, который является очень популярным среди туристов, студии, площадью от 25 "квадратов", стоят 21-25 тысяч евро. Расстояние до моря - около 3 километров;

в городе Ахелой студии в пешей доступности к морю (менее 100 м) можно купить за 28,5 тысячи евро.

Цены на однокомнатные квартиры:

в курорте Солнечный берег цены колеблются в пределах 25-28 тысяч евро, расстояние до моря - до 3 километров;

в Варне - от 37 тысяч евро, расстояние до моря - до 200 м;

в Ахелоу - 37-47 тысяч евро, расстояние до моря - до 600 м;

Предложения по продаже недвижимости (скриншот сайта bulgariastreet.com.ua)

Цены на двухкомнатные квартиры:

в Солнечном берегу - цены колеблются от 38 до 47 тысяч евро, расстояние до моря - до 3 километров;

в Золотых песках - 24-45 тысяч евро, расстояние до моря - до 350 м;

в Варне - 39-56 тысяч евро, расстояние до моря - до 1 км;

в Созополе - 61-94 тысячи евро, расстояние до моря - до 700 м.

Дома вблизи моря стоят от 44 тысяч евро за минимальную площадь, цены могут доходить до 200 тысяч евро.

Предложения продажи недвижимости (скриншот сайта bulgariastreet.com.ua)

Какие цены на жилье в горах и столице

Также популярной является недвижимость вблизи Балканских гор. Цены на такое жилье примерно равны стоимости недвижимости возле моря.

Однокомнатные квартиры в пешей доступности к подъемникам можно купить за 23-27 тысяч евро. Двухкомнатные квартиры продают от 40 тысяч евро.

В столице Болгарии Софии однокомнатные квартиры на вторичном рынке стартуют от 47 тысяч евро, двухкомнатные в среднем стоят 64-80 тысяч евро, трехкомнатные - 90-133 тысячи евро. Петнхаусы, площадью от 250 кв. м, стоят от 450 тысяч евро.

Цены на жилье в Болгарии (скриншот сайта bulgariastreet.com.ua)

Нюансы оформления жилья на украинцев

Украинцы имеют право покупать недвижимость в Болгарии и оформлять право собственности на нее. Для этого нужен загранпаспорт и счет в зарубежном банке. Приобрести недвижимость можно даже дистанционно.



Важно, что не менее 50-60% стоимости недвижимости нужно оплатить через банковский перевод, остальное можно оплатить наличными.

Болгарское законодательство предусматривает, что иностранец, купивший там недвижимость, приобретает такие же права, как и граждане страны.