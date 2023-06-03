Біля Мелітополя пролунав вибух, "відмінусували" залізничний шлях для росіян

Біля Мелітополя, в районі села Долинське, пролунав гучний вибух. Підірвано залізничні рейки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мелітопольського міського голови Івана Федорова.
"Кілька годин тому залізничні рейки поблизу села Долинське Якимівського району гучно зупинили роботу", - пише Федоров.
Як відзначив міський голова, росіяни використовували залізницю для перевезення особового складу і військової техніки на фронт.
Фото: місце вибуху (t.me/ivan_fedorov_melitopol)
Російські військові окупували Мелітополь Запорізької області практично відразу після початку повномасштабного вторгнення.
Сьогодні в місті продовжується активний розвиток партизанського руху. Попри спроби ворога полювати на його членів, в Мелітополі регулярно лунають вибухи по всьому місту. "Покарання" для колаборантів викликає невпевненість і страх серед співробітників окупаційної влади.
Наприклад, вчора, 2 червня, в тимчасово окупованій Михайлівці підірвали автомобіль зі зрадниками та окупантами. Внаслідок вибуху загинув власник місцевого кафе "Гетьман", який гостинно годував росіян.
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