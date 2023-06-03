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Біля Мелітополя пролунав вибух, "відмінусували" залізничний шлях для росіян

Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Біля Мелітополя, в районі села Долинське, пролунав гучний вибух. Підірвано залізничні рейки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Кілька годин тому залізничні рейки поблизу села Долинське Якимівського району гучно зупинили роботу", - пише Федоров.

Як відзначив міський голова, росіяни використовували залізницю для перевезення особового складу і військової техніки на фронт.

Фото: місце вибуху (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

Ситуація у Мелітополі

Російські військові окупували Мелітополь Запорізької області практично відразу після початку повномасштабного вторгнення.

Сьогодні в місті продовжується активний розвиток партизанського руху. Попри спроби ворога полювати на його членів, в Мелітополі регулярно лунають вибухи по всьому місту. "Покарання" для колаборантів викликає невпевненість і страх серед співробітників окупаційної влади.

Наприклад, вчора, 2 червня, в тимчасово окупованій Михайлівці підірвали автомобіль зі зрадниками та окупантами. Внаслідок вибуху загинув власник місцевого кафе "Гетьман", який гостинно годував росіян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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