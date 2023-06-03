Возле Мелитополя раздался взрыв, "отминусовали" железнодорожный путь для россиян

"Несколько часов назад железнодорожные рельсы у села Долинское Акимовского района громко остановили работу", - пишет Федоров.

Как отметил городской голова, россияне использовали железную дорогу для перевозки личного состава и военной техники на фронт.

Фото: место взрыва (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

Ситуация в Мелитополе

Российские военные оккупировали Мелитополь Запорожской области практически сразу после начала полномасштабного вторжения.

Сегодня в городе продолжается активное развитие партизанского движения. Несмотря на попытки врага охотиться за его членами, в Мелитополе регулярно раздаются взрывы по всему городу. "Наказание" для коллаборантов вызывает неуверенность и страх среди сотрудников оккупационных властей.

К примеру, вчера, 2 июня, во временно оккупированной Михайловке взорвали автомобиль с предателями и оккупантами. В результате взрыва погиб владелец местного кафе "Гетман", который гостеприимно кормил россиян.