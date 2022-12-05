Біля Маріуполя пролунали вибухи в декількох домівках

У понеділок, 5 грудня, під захопленим Маріуполем (Донецька область) сталися вибухи газу у двох будинках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
"Селище Покровське біля Маріуполя. Вибух газу у двох будинках через пошкоджений відремонтований газовід. Ще два будинки вдалося врятувати від пожежі", - розповів він.
Як повідомлялось, днями українські військові нанесли удар по позиціях окупантів в захопленому Маріуполі. Вдалось вразити щонайменш 2 систем ППО С-300.
Також у ніч на 5 грудня у тимчасово окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи. Внаслідок чого в центрі міста спалахнула пожежа.
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