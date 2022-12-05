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Біля Маріуполя пролунали вибухи в декількох домівках

Фото: біля Маріуполя пролунали вибухи в декількох домівках (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 5 грудня, під захопленим Маріуполем (Донецька область) сталися вибухи газу у двох будинках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Селище Покровське біля Маріуполя. Вибух газу у двох будинках через пошкоджений відремонтований газовід. Ще два будинки вдалося врятувати від пожежі", - розповів він.

Як повідомлялось, днями українські військові нанесли удар по позиціях окупантів в захопленому Маріуполі. Вдалось вразити щонайменш 2 систем ППО С-300.

Також у ніч на 5 грудня у тимчасово окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи. Внаслідок чого в центрі міста спалахнула пожежа.

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Маріупольвибухи