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Возле Мариуполя раздались взрывы в нескольких домах

Фото: возле Мариуполя раздались взрывы в нескольких домах (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 5 декабря, под захваченным Мариуполем (Донецкая область) произошли взрывы газа в двух домах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Поселок Покровское возле Мариуполя. Взрыв газа в двух домах из-за поврежденного отремонтированного газовода. Еще два дома удалось спасти от пожара", - рассказал он.

Как сообщалось, на днях украинские военные нанесли удар по позициям оккупантов в захваченном Мариуполе. Удалось поразить не менее 2 систем ПВО С-300.

Также в ночь на 5 декабря во временно оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы. В результате чего в центре города вспыхнул пожар.

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Мариупольвибухи