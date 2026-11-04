Біля маєтку Трампа Мар-а-Лаго помітили лазер LOCUST для боротьби з дронами, - ЗМІ

Лазерна система LOCUST, змонтована на повнопривідному автомобілі Joint Light Tactical Vehicle (JLTV), потрапила на два фото, які 31 жовтня зробив фотограф Getty Images Ендрю Харнік (Andrew Harnik). Коли саме її розгорнули, невідомо.

Основним об'єктом зйомки Харніка були два зенітні комплекси AN/TWQ-1 Avenger на базі Humvee. Вони стоять на плавучій платформі в затоці Lake Worth Lagoon біля краю маєтку, куди їх вперше доставили трохи більш як два тижні тому. Додаткові Avenger розмістили навколо міжнародного аеропорту імені Дональда Трампа, який розташований приблизно за п'ять кілометрів на захід.

Поблизу також розгорнули елементи мобільних наборів протидії БпЛА Counter-Unmanned Aircraft System Fly-Away Kits. До них входять радар Ku-діапазону, засоби радіотехнічної розвідки (ESM), засоби РЕБ та 360-градусні інфрачервоні системи пошуку і супроводу цілей.

У командуваннях NORAD і USNORTHCOM повідомили TWZ, що за запитом Секретної служби США розгорнули наземні засоби ППО та засоби протидії БпЛА в районі Мар-а-Лаго. За їхніми словами, ці засоби додають ще один технологічний рівень захисту, а подробиць через безпеку операцій не розкривають. У Секретній службі заявили, що працюють в умовах підвищеної загрози й постійно впроваджують новітні технології для захисту охоронюваних осіб.

У TWZ пов'язують посилення охорони з ознаками можливого нового раунду великих бойових дій з Іраном та з підготовкою до проміжних виборів у США. Видання нагадує, що влада Ірану неодноразово погрожувала Трампу, а сам він уже стикався з кількома замахами та погрозами всередині США.

Армія США почала отримувати версії LOCUST на базі JLTV та легшої Infantry Squad Vehicle торік за програмою Army Multi-Purpose High Energy Laser (AMP-HEL). Зараз армія закуповує системи LOCUST X3 у межах програми Enduring-High Energy Laser. Потужність X3 становить 30 кВт, що на нижній межі для високоенергетичних лазерів, а сама система розрахована саме на боротьбу з малими дронами.

Фото: лазерна установка у Мар-а-Лаго (Getty Images)

Це не перший випадок застосування LOCUST у реальних умовах. У 2022 році армія США підтвердила розгортання двох систем попередньої палетної версії P-HEL у невстановлених країнах за кордоном. Цього року системи AMP-HEL з'являлися вздовж кордону з Мексикою. Одна з них була пов'язана з подіями, через які в лютому закрили повітряний простір навколо Ель-Пасо в Техасі.

Після цього Пентагон уклав з Федеральною авіаційною адміністрацією (FAA) нову угоду про використання лазерної зброї на території США.

У TWZ нагадують і про обмеження таких систем. Лазер одночасно уражає лише одну ціль, а маломіцним системам потрібен час, щоб утримувати промінь на цілі. Погода, дим і пил зменшують потужність променя, а дальність дії зазвичай вимірюється кількома милями.