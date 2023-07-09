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Біля Лос-Анджелеса розбився корпоративний літак: є загиблі

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Лос-Анджелес, Неділя 09 липня 2023 00:28
Біля Лос-Анджелеса розбився корпоративний літак: є загиблі Фото: поблизу Лос-Анджелеса впав літак з людьми (wikimedia)
Автор: Максим Шушко

Поблизу аеропорту Френч-Веллі невеликий корпоративний літак розбився та згорів. Усі шість осіб, які перебували на борту загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Бізнес-джет Cessna C550 летів з Лас-Вегаса та розбився приблизно за 136,79 км на південь від Лос-Анджелеса. Дані ресурсу для відстеження польотів FlightAware свідчать про те, що лише один бізнес-джет летів за таким маршрутом. Він здійснив одне коло біля поля перед тим, як знизитися.

Офіс шерифа в окрузі Ріверсайд повідомив, що офіційні особи, які відреагували на катастрофу, виявили літак, повністю охоплений вогнем у полі, і що шість пасажирів були оголошені загиблими на місці події.

Аварію розслідуватиме Національна рада з безпеки на транспорті Сполучених Штатів Америки.

Катастрофи авіатранспорту

На початку червня, в районі Вашингтона (округ Колумбія) розбився легкомоторний літак Cessna Citation. Такий літак може перевозити від 7 до 12 пасажирів, він упав у гористій місцевості на південному заході Вірджинії. Імовірно, він міг діяти на автопілоті, оскільки не реагував на спроби влади вийти на контакт.

Також, 27 квітня на Алясці зіштовхнулися два гелікоптери армії США. Внаслідок інциденту троє військових загинули.

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