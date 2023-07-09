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Возле Лос-Анджелеса разбился корпоративный самолет: есть погибшие

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Лос-Анджелес, Воскресенье 09 июля 2023 00:28
Возле Лос-Анджелеса разбился корпоративный самолет: есть погибшие Фото: вблизи Лос-Анджелеса упал самолет с людьми (wikimedia)
Автор: Максим Шушко

Вблизи аэропорта Френч-Уэлли небольшой корпоративный самолет разбился и сгорел. Все шесть человек, находившихся на борту погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Бизнес-джет Cessna C550 летел из Лас-Вегаса и разбился примерно в 136,79 км к югу от Лос-Анджелеса. Данные ресурсу для отслеживания полетов FlightAware свидетельствуют о том, что только один бизнес-джет летел по такому маршруту. Он совершил один круг у поля перед тем как снизиться.

Офис шерифа в округе Риверсайд сообщил, что отреагировавшие на катастрофу официальные лица обнаружили самолет, полностью охваченный огнем в поле, и что шесть пассажиров были объявлены погибшими на месте происшествия.

Авария будет расследована Национальным советом по безопасности на транспорте Соединенных Штатов Америки.

Катастрофы авиатранспорта

В начале июня, в районе Вашингтона (округ Колумбия) разбился легкомоторный самолет Cessna Citation. Такой самолет может перевозить от 7 до 12 пассажиров, он упал в гористой местности на юго-западе Вирджинии. Вероятно, он мог действовать на автопилоте, поскольку не реагировал на попытки властей выйти на контакт.

Также, 27 апреля на Аляске столкнулись два вертолета армии США. В результате инцидента трое военных погибли.

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