Біля Краматорська пролунала серія вибухів

У п'ятницю, 12 травня, біля Краматорська у Донецькій області пролунала серія вибухів.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Біля міста Краматорськ пролунала серія гучних вибухів.
Представники офіційної влади та військових ЗСУ не повідомляли детальної інформації щодо цих вибухів.
Повітряна тривога в місті та області оголошена не була.
Нагадаємо, що у п'ятницю, 12 травня, в окупованому Мелітополі (Запорізька область) пролунав потужний вибух.
У п'ятницю, 12 травня, російські війська обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина.
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