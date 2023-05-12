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Біля Краматорська пролунала серія вибухів

Фото: Ілюстративне фото (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 12 травня, біля Краматорська у Донецькій області пролунала серія вибухів.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Біля міста Краматорськ пролунала серія гучних вибухів.

Представники офіційної влади та військових ЗСУ не повідомляли детальної інформації щодо цих вибухів.

Повітряна тривога в місті та області оголошена не була.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 12 травня, в окупованому Мелітополі (Запорізька область) пролунав потужний вибух.

У п'ятницю, 12 травня, російські війська обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина.

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Російська ФедераціяКраматорськДонецька областьВійна в Україні