Біля кордону з Польщею знайшли мертвим військовослужбовця ДПСУ: ведеться розслідування

Зазначимо, 3 вересня місцеві ЗМІ повідомили, що на території одного з підрозділів ДПСУ на Волині, неподалік від кордону України та Польщі, знайшли тіло загиблого військового. Інцидент стався на прикордонній заставі у селі Рівне.

За даними журналістів, загиблий - 36-річний головний сержант та помічник начальника відділу з логістики Луцького прикордонного загону. Про інцидент першим повідомив штаб-сержант підрозділу. Попередньо, військовий вистрілив собі у скроню та помер на місці.

Інші інциденти

Раніше повідомлялось, що вчора, 2 вересня, під час незаконного перетину державного кордону в Одеській області загинув громадянин України. Ведеться розслідування.

Прикордонники нібито зробили попереджувальні постріли по двох особах, які намагалися перетнути кордон. Інцидент із загибеллю чоловіка розслідує Державне бюро розслідувань.