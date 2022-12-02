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Біля Києва сьогодні лунатимуть вибухи: названа причина

Фото: біля Києва сьогодні лунатимуть вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Поблизу Києва сьогодні, 2 грудня місцеві жителі чутимуть вибухи. Причина тому - знищення вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

"Поблизу столиці може бути гучно. Не панікуйте! Це наші сапери знищують вибухонебезпечні предмети", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що сьогодні з 09:00 до 14:00 у Бучанському районі ліквідують вибухонебезпечні предмети.

Нагадаємо, що вчора, 1 грудня знищення вибухонебезпечних предметів проводили у Вишгородському районі.

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КиївБучаВибух