Возле Киева сегодня будут раздаваться взрывы: названа причина

"Вблизи столицы может быть громко. Не паникуйте! Это наши саперы уничтожают взрывоопасные предметы", - говорится в сообщении.

Отмечено, что с 09:00 до 14:00 в Бучанском районе будут ликвидировать взрывоопасные предметы.

Напомним, что вчера, 1 декабря, уничтожение взрывоопасных предметов проводили в Вышгородском районе.

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