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Біля Києва сьогодні чутимуть вибухи: в чому причина

Фото: біля Києва сьогодні чутимуть вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Біля столиці сьогодні, 14 грудня можуть чути звуки вибухів. Причиною тому є роботи вибухотехніків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської ОВА.

"У Вишгородському районі - знищення вибухонебезпечних предметів. Сьогодні, 14 грудня, від 13:30 до 14:30 підрозділи ДСНС здійснюватимуть ліквідацію ВНП. У зв'язку з цим у деяких громадах може бути чутно звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що майже третина території України потребує розмінування.

Додамо, за оцінками МВС, розмінувати всі українські території вдасться лише через 10 років.

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КиївКиївська областьВибух