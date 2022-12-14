Біля Києва сьогодні чутимуть вибухи: в чому причина

"У Вишгородському районі - знищення вибухонебезпечних предметів. Сьогодні, 14 грудня, від 13:30 до 14:30 підрозділи ДСНС здійснюватимуть ліквідацію ВНП. У зв'язку з цим у деяких громадах може бути чутно звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що майже третина території України потребує розмінування.

Додамо, за оцінками МВС, розмінувати всі українські території вдасться лише через 10 років.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.