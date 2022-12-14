Возле Киева сегодня будут слышны взрывы: в чем причина

"В Вышгородском районе - уничтожение взрывоопасных предметов. Сегодня, 14 декабря, с 13:30 до 14:30 подразделения ГСЧС будут проводить ликвидацию ВОП. В связи с этим в некоторых общинах могут быть слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно о том, что почти треть территории Украины нуждается в разминировании.

Добавим, по оценкам МВД, разминировать все украинские территории удастся только через 10 лет.

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