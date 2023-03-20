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Біля Києва сили ППО збили ворожий безпілотник

Фото: Біля Києва сили ППО збили ворожий безпілотник (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

В понеділок, 20 березня, силами і засобами ППО був виявлений та знищений ворожий безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Київської міської військової адміністрації.

"Під час крайньої повітряної тривоги в повітряному просторі північніше Києва був виявлений ворожий об’єкт типу БпЛА. Силами і засобами ППО ціль була знищена", - йдеться у повідомленні.

Начальник КМВА Сергій Попко подякував силам ППО та закликав мешканців Києва чітко та неухильно дотримуватись вимог щодо порядку дій у разі отримання сигналу про загрозу повітряних ударів.

"З отриманням сигналу про повітряну небезпеку негайно прямуйте в найближчі укриття", - сказав Попко.

Нагадаємо, що вдень 20 березня в Києві та області було оголошено сигнал повітряної тривоги.

Раніше повідомлялось, що в Україні зранку 20 березня оголосили масштабну повітряну тривогу. Тим часом у Білорусі зафіксували зліт російського винищувача.

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