Біля Києва сили ППО збили ворожий безпілотник

В понеділок, 20 березня, силами і засобами ППО був виявлений та знищений ворожий безпілотник.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Київської міської військової адміністрації.
"Під час крайньої повітряної тривоги в повітряному просторі північніше Києва був виявлений ворожий об’єкт типу БпЛА. Силами і засобами ППО ціль була знищена", - йдеться у повідомленні.
Начальник КМВА Сергій Попко подякував силам ППО та закликав мешканців Києва чітко та неухильно дотримуватись вимог щодо порядку дій у разі отримання сигналу про загрозу повітряних ударів.
"З отриманням сигналу про повітряну небезпеку негайно прямуйте в найближчі укриття", - сказав Попко.
Нагадаємо, що вдень 20 березня в Києві та області було оголошено сигнал повітряної тривоги.
Раніше повідомлялось, що в Україні зранку 20 березня оголосили масштабну повітряну тривогу. Тим часом у Білорусі зафіксували зліт російського винищувача.
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