Вблизи Киева силы ПВО сбили вражеский беспилотник

В понедельник, 20 марта, силами и средствами ПВО был обнаружен и уничтожен вражеский беспилотник.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Киевской городской военной администрации.
"Во время крайней воздушной тревоги в воздушном пространстве к северу от Киева был обнаружен враждебный объект типа БпЛА. Силами и средствами ПВО цель была уничтожена", - говорится в сообщении.
Начальник КМВА Сергей Попко поблагодарил сил ПВО и призвал жителей Киева четко и неукоснительно соблюдать требования относительно порядка действий в случае получения сигнала об угрозе воздушных ударов.
"С получением сигнала о воздушной опасности немедленно направляйтесь в ближайшие укрытия", - сказал Попко.
Напомним, днем 20 марта в Киеве и области был объявлен сигнал воздушной тревоги.
Ранее сообщалось, что в Украине утром 20 марта была объявлена масштабная воздушная тревога. Между тем, в Беларуси зафиксировали взлет российского истребителя.
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