У Києві на Обухівську трасу впали уламки ворожого дрона, - Кличко
У понеділок, 26 серпня, під час російської атаки дронами уламки одного з безпілотників впали на Обухівську трасу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличко у Telegram.
За його словами, рятувальники отримали повідомлення, що в Голосіївському районі, на Обухівську трасу впали уламки дрона. Наразі інформації про руйнування і постраждалих наразі немає.
"Екстрені служби виїхали для уточнення інформації", - написав Кличко.
Оновлено о 15:20.
Кличко уточнив, що у Голосіївському районі столиці уламки ворожого дрону впали на авто на дорозі. Там виникла пожежа, яка повністю машину.
В результаті цього постраждав водій автомобіля. Пожежу наразі локалізували.
Оновлено о 15:55.
За даними ДСНС, уламки дрону впали впали на проїзжу частину. В результаті цього загорівся легковий автомобіль, а також трав'яний настил на площі 100 кв.м.
Масований обстріл 26 серпня
Вранці понеділка, 26 серпня, Російська Федерація здійснила чергову масовану атаку проти України. За даними Повітряних сил України, росіяни піднімали в небо десять бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Також зафіксовано, що ворог виводив у Чорне море ракетоносії.
Під час атаки вибухи лунали в низці областей України та Києві. За даними КМВА, ракети заходили в столицю після складних маневрів. Загалом ППО у Києві знищила приблизно півтора десятка ракет.
Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що під час сьогоднішньої атаки Росія випустила понад сотню ракет різних типів та близько сотні дронів "Шахед".
В Україні знову було уражено низку енергетичних об'єктів, що призвело до екстреного відключення світла. Зокрема, у Київській області було пошкоджено два енергооб'єкти. Керівник ЦПД РНБО Олександр Коваленко підтвердив інформацію щодо влучання в греблю ГЕС у Вишгороді під Києвом. "Щодо греблі Київської ГЕС - загроз немає. Зруйнувати її ракетами неможливо. Порівнювати з Херсонщиною не варто - там був підрив зсередини", - написав він.
Усі подробиці масованого обстрілу - за посиланням.
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