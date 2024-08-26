У Києві на Обухівську трасу впали уламки ворожого дрона, - Кличко

У понеділок, 26 серпня, під час російської атаки дронами уламки одного з безпілотників впали на Обухівську трасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличко у Telegram.

За його словами, рятувальники отримали повідомлення, що в Голосіївському районі, на Обухівську трасу впали уламки дрона. Наразі інформації про руйнування і постраждалих наразі немає.

"Екстрені служби виїхали для уточнення інформації", - написав Кличко.

Оновлено о 15:20.

Кличко уточнив, що у Голосіївському районі столиці уламки ворожого дрону впали на авто на дорозі. Там виникла пожежа, яка повністю машину.

В результаті цього постраждав водій автомобіля. Пожежу наразі локалізували.

Оновлено о 15:55.

За даними ДСНС, уламки дрону впали впали на проїзжу частину. В результаті цього загорівся легковий автомобіль, а також трав'яний настил на площі 100 кв.м.

Фото: наслідки падіння уламків дрону на Обухівсьу трасу 26 серпня (t.me/dsns_telegram)

Масований обстріл 26 серпня

Вранці понеділка, 26 серпня, Російська Федерація здійснила чергову масовану атаку проти України. За даними Повітряних сил України, росіяни піднімали в небо десять бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Також зафіксовано, що ворог виводив у Чорне море ракетоносії.