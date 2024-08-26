В Киеве на Обуховскую трассу упали обломки вражеского дрона, - Кличко

В понедельник, 26 августа, во время российской атаки дронами обломки одного из беспилотников упали на Обуховскую трассу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

По его словам, спасатели получили сообщение, что в Голосеевском районе, на Обуховскую трассу упали обломки дрона. Сейчас информации о разрушениях и пострадавших пока нет.

"Экстренные службы выехали для уточнения информации", - написал Кличко.

Обновлено в 15:20.

Кличко уточнил, что в Голосеевском районе столицы обломки вражеского дрона упали на авто на дороге. Там возник пожар, который полностью машину.

В результате этого пострадал водитель автомобиля. Пожар сейчас локализовали.

Обновлено в 15:55.

По данным ГСЧС, обломки дрона упали упали упали на проезжую часть. В результате этого загорелся легковой автомобиль, а также травяной настил на площади 100 кв.м.

Фото: последствия падения обломков дрона на Обуховскую трассу 26 августа (t.me/dsns_telegram)

Массированный обстрел 26 августа

Утром понедельника, 26 августа, Российская Федерация совершила очередную массированную атаку против Украины. По данным Воздушных сил Украины, россияне поднимали в небо десять бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Также зафиксировано, что враг выводил в Черное море ракетоносители.