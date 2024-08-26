В Киеве на Обуховскую трассу упали обломки вражеского дрона, - Кличко
В понедельник, 26 августа, во время российской атаки дронами обломки одного из беспилотников упали на Обуховскую трассу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.
По его словам, спасатели получили сообщение, что в Голосеевском районе, на Обуховскую трассу упали обломки дрона. Сейчас информации о разрушениях и пострадавших пока нет.
"Экстренные службы выехали для уточнения информации", - написал Кличко.
Обновлено в 15:20.
Кличко уточнил, что в Голосеевском районе столицы обломки вражеского дрона упали на авто на дороге. Там возник пожар, который полностью машину.
В результате этого пострадал водитель автомобиля. Пожар сейчас локализовали.
Обновлено в 15:55.
По данным ГСЧС, обломки дрона упали упали упали на проезжую часть. В результате этого загорелся легковой автомобиль, а также травяной настил на площади 100 кв.м.
Массированный обстрел 26 августа
Утром понедельника, 26 августа, Российская Федерация совершила очередную массированную атаку против Украины. По данным Воздушных сил Украины, россияне поднимали в небо десять бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Также зафиксировано, что враг выводил в Черное море ракетоносители.
В ходе атаки взрывы раздавались в ряде областей Украины и Киеве. По данным КГВА, ракеты заходили в столицу после сложных маневров. Всего ПВО в Киеве уничтожило около полутора десятков ракет.
Позже президент Владимир Зеленский заявил, что во время сегодняшней атаки Россия выпустила более сотни ракет разных типов и около сотни дронов "Шахед".
В Украине снова был поражен ряд энергетических объектов, что привело к экстренному отключению света. В частности, в Киевской области было повреждено два энергообъекта. Руководитель ЦПД СНБО Александр Коваленко подтвердил информацию о попадании в дамбу ГЭС в Вышгороде под Киевом. "По плотине Киевской ГЭС - угроз нет. Разрушить ее ракетами невозможно. Сравнивать с Херсонщиной не стоит - там был подрыв изнутри", - написал он.
Все подробности массированного обстрела – по ссылке.
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