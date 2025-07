Біля Індонезії загорівся пором із сотнями пасажирів: люди стрибали в море, є жертви

За офіційними даними, загинуло троє людей, ще двох вдалося врятувати, попри те, що їх спочатку вважали мертвими.

Пожежа почалася близько полудня в неділю, коли пором прямував з порту Мелонгуане в Манадо - столицю провінції. Судно виконувало звичайний маршрут.

Серед врятованих - немовля віком два місяці, якому в лікарні прочистили легені від морської води.

Перший адмірал Френкі Пасуни Сіхомбінг повідомив, що у рятувальній операції брали участь корабель берегової охорони, шість рятувальних суден і кілька надувних човнів.

До порятунку також долучилися місцеві рибалки, які знаходили пасажирів у рятувальних жилетах просто у відкритому морі.

BREAKING



3 dead, 150 rescued after ferry catches fire in waters off Indonesia’s North Sulawesi province... THIS IS CRAZY!!!! pic.twitter.com/vJNO9TRGvQ