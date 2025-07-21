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Біля Індонезії загорівся пором із сотнями пасажирів: люди стрибали в море, є жертви

Понеділок 21 липня 2025 10:49
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Біля Індонезії загорівся пором із сотнями пасажирів: люди стрибали в море, є жертви Фото: Пором з понад 500 людьми загорівся біля Індонезії (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Індонезії рятувальники евакуювали понад 560 людей з пасажирського порома KM Barcelona 5. Він спалахнув у морі неподалік провінції Північний Сулавесі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

За офіційними даними, загинуло троє людей, ще двох вдалося врятувати, попри те, що їх спочатку вважали мертвими.

Пожежа почалася близько полудня в неділю, коли пором прямував з порту Мелонгуане в Манадо - столицю провінції. Судно виконувало звичайний маршрут.

Серед врятованих - немовля віком два місяці, якому в лікарні прочистили легені від морської води.

Перший адмірал Френкі Пасуни Сіхомбінг повідомив, що у рятувальній операції брали участь корабель берегової охорони, шість рятувальних суден і кілька надувних човнів.

До порятунку також долучилися місцеві рибалки, які знаходили пасажирів у рятувальних жилетах просто у відкритому морі.

На відео з місця події видно, як люди в паніці стрибають у воду, покидаючи охоплене вогнем судно. Над кораблем здіймалися густий чорний дим.

Операція з пошуку та порятунку триває. Повідомлень про зниклих безвісти наразі немає.

Нагадаємо, що біля Балі затонув пором із понад 60 людьми на борту. Рятувальникам вдалося витягнути з води понад 20 пасажирів, але доля десятків досі невідома.

На борту перебували 53 пасажири, 12 членів екіпажу та 22 транспортні засоби, зокрема 14 вантажівок.

Крім того, 21 червня у Бразилії сталася масштабна авіаційна трагедія. У місті Прая-Гранде загорілася в повітрі куля з 21 людиною на борту.

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